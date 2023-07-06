2500 جنيه.. تعويضات بالجملة للمطلقات بعد 10 سنوات زواجا| تفاصيل

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بتعديلات دستورية على مشروع قانون الأحوال الشخصية، ذلك القانون الذي ينتظر خروجه للنور الملايين من المصريين كونه يهم الكثير من فئات الشعب المصري.

وتحدثت “سلامة” عن قيمة النفقة للمرأة المطلقة، وذلك بعد مرور 10 سنوات على زواجها، وضمان توفير مسكن ملائم للمطلقة غير الحاضنة التى لا يوجد لها مأوى أو مصدر دخل.

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تعويضات للمطلقات بعد 10 سنوات زواج

طبقا لمشروع القانون الجديد الذي تقدمت به، فإنه بعد طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى أو معيشة، لا سيما وأنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدنى 1500 جنيه.

وإذا كان الطلاق تم بعد 10 سنوات متصلة، تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات، وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه.

وإذا كان الطلاق تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة، تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.