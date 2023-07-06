خفض التكلفة والضرائب.. 6 هدايا من الدولة للمستثمرين في تعديلات القانون

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بشأن تعديل قانون الاستثمار لصالح فتح آفاق جديدة يستفيد منها المستثمرين المحليين والأجانب.

وهذا التعديل يأتي في ضوء رغبة الدولة لخلق مناخ جيد للمستثمرين عن طريق مزيد من تسهيلات، لدفع عجل الاستثمار، وجذب مزيد من رؤوس الأموال في الداخل والخارج.

الاستثمار في مصر

تعديل قانون الاستثمار

وجاءت الموافقة نهائيا من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف القانون الجديد إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف القانون الجديد تشجيع مناخ الاستثمار وكذلك آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازيه منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي في إطار سعى الحكومة نحو تشجيع الاستثمار، والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليمياً ودولياً لجذب رؤوس الأموال، خاصة وأن أزمة الطاقة التي تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخراً، عن بدائل لها وفرة نسبية في مصادر الطاقة، وهي ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا، فيتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.

كما أكدت أن الدولة كان لزاماً عليها أن تتصدى لمعوقات الاستثمار بشكل حاسم بما يحقق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار ما وجه به المجلس الأعلى للاستثمار.

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

تعزيز مناخ الاستثمار في مصر

وفي هذا الصدد، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تواصل جهودها من أجل توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والقوانين وخلق بيئة تشريعية جيدة ومناسبة للمستثمر المحلي والأجنبي.

وأوضح عيد ـ في تصريحات له، أن الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار جاءت في إطار حرص الدولة نحو تشجيع الاستثمار وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين وتحفيز نشاط القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الهدف من تلك التعديلات استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود مميزات تنافسية لمصر، مثل توفير الطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما سوف ينعكس إيجاباً على الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدا من النقد الأجنبي.

وأضاف أن هذه التعديلات يترتب عليها وجود محفزات حقيقة للاستثمار تنجح في جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وأيضا المحلية ويعزز من أداء مؤشرات الاقتصاد القومي في مصر.

والجدير بالذكر، أن موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل قانون الاستثمار يؤكد على جدية الدولة في التوجه نحو تطوير وتنمية قطاع الاستثمار في مصر.

حسام عيد

إعادة رسم خريطة الاستثمار

وكان في مايو الماضي، وافق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أصدار مجموعة من القرارات لجذب المستثمرين وتشجيعهم وجاء 22 قرارا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد السيسي ـ أن الدولة حريصة من خلال تلك القرارات على تحقيق طفرة حقيقية في جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.

وضمت القرارات حوافز وتيسيرات غير مسبوقة من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، ومن بينها:

خفض تكلفة تأسيس الشركات.

الحد من القيود المفروضة على التأسيس.

تسهيل تملك الأراضي.

تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد في السوق المصرية.

تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين.

تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

وثمن مجتمع الاستثمار والصناعة والتجارة في القطاع الخاص وخبراء اقتصاد محليون القرارات ووصفوها بالتاريخية والحاسمة والجريئة، ومن شأنها إحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المحلي وتوجيه رسائل تشجيع للمستثمرين بالداخل والخارج.