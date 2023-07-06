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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تموين الغربية يحرر 37 مخالفة متنوعة

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار  24 ساعة، 37 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

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تلقى العميد إيهاب عبد الحليم، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير37 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعا مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعبا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

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ووجه مدير أمن الغربية، مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

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