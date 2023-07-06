6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

كشف محمد هاني أخصائى الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية عن 6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك .

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك

وقال هاني فى تصريحات خاصة لصدى البلد،أن هناك بعض السلوكيات التي يمكن أن تجعل البعض ينفرون منك، ومن بينها:

1- التهويل: عندما تميل إلى التهويل والمبالغة في الأمور، فإن ذلك يمكن أن يجعل الآخرين يشعرون بالإزعاج والازدراء، ويتسبب في فقدان مصداقيتك.

2- التعاطف الشديد: عندما تتعاطف بشدة مع الآخرين، فإن ذلك يمكن أن يجعلهم يشعرون بالإحراج أو الضيق، وقد يشعرون بأنك تتدخل في شؤونهم الشخصية.

3- الثرثرة الزائدة: عندما تثرثر بشكل زائد وتتحدث بلا توقف، فإن ذلك يمكن أن يتسبب في إزعاج الآخرين وعدم الاستماع إليهم.

4- الانتقاد الزائد: عندما تنتقد الآخرين بشكل مستمر وبدون توقف، فإن ذلك يمكن أن يجعلهم يشعرون بالضرر والإحراج وقد يتسبب في انعزالهم عنك.

5- الاعتماد الزائد على الآخرين: عندما تعتمد بشكل زائد على الآخرين وتسألهم بشكل مستمر عن النصائح والمساعدة، فإن ذلك يمكن أن يجعلهم يشعرون بالإرهاق والتعب والتجاهل.

6- الحديث عن الآخرين بالسوء: عندما تتحدث عن الآخرين بالسوء وتنتقدهم أمام الآخرين، فإن ذلك يمكن أن يجعل الآخرين يشعرون بالازدراء والاحتقار لك، ويتسبب في فقدان الثقة بينك وبينهم.