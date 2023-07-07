من غير ما يشرب زيت .. طريقة السمك المقلي المقرمش

يعشق الكثير تناول السمك بطرق مختلفة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة السمك المقلي المقرمش

سمك مقلي مقرمش شهي ولذيذ

المقادير

سمك ني مخصص للقلي مع عمل قواطع جانبية بسكين حاد

دقيق زيت للقلي عصير ليمون ملح فلفل اسود ثوم

كمون كسبرة خضراء مفرومة زنجبيل مطحون كركم

طريقة التحضير

اضيفي مكونات التتبيلة مع بعضها ثم احضري السمك وضعيه فيها و قلبي جيداً

ثم اتركيه لفترة حتي يتشرب التوابل

اخرجي واحدة تلو الاخري بعد التصفية من السائل

ثم ضعيه في الدقيق و قلبيه فيه

وبعد ذلك ضعيه في طبق بعد تخصلك من الدقيق الزائد

ثم ابدئي في القلي حتي يأخذ اللون الذهبي

وبالهنا و الشفا