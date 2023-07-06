حسام عبد الغفار: التأمين الصحي يمنح المواطن حرية اختيار المستشفى| فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن نظام التأمين الصحي الشامل يمنح المواطن حرية اختيار المستشفى الذي يريد أن يعالج به، مشيراً إلى أن جميع المستشفيات في جمهورية مصر العربية يمكن أن تكون داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بشرط أن يتم اعتمادها من هيئة الاعتماد و الرقابة.

حسام عبد الغفار: الأسعار في منظومة التأمين الصحي عادلة للغاية

وقال حسام عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن حجم التعاقدات التأمينية في المستشفيات الخاصة، المصنفة "خمس نجوم" تبلغ من 70% إلى 80%، مؤكداً أن الأسعار في منظومة التأمين الصحي عادلة للغاية، ومربحة بشكل جيد، كما أنها تعد دخلا ثابتا وواضحا للمؤسسات.

حسام عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل هو هدية الرئيس السيسي للأسرة المصرية

وأضاف المتحدث بأسم وزارة الصحة أن التأمين الصحي الشامل هو هدية الرئيس السيسي للأسرة المصرية، لافتاً إلى أن كل مواطن مصري داخل منظومة التأمين الصحي، حتى إذا كان يخضغ لتأمين صحي خاص.