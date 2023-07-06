الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات للفلسطينيين بالقدس المحتلة والخليل

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، باعتقال ثلاثة فلسطينيين، من مدينة القدس المحتلة.

وصرحت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد دمدوم، من بلدة العيزرية، جنوب شرق القدس، وعلاء سامر أبو تايه، وبهاء أبو حمام من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل.

وصرحت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أنور طالب النجار، من منطقة زيف شرق بلدة يطا، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

