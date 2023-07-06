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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماعات دورية بالشباب والرياضة بأسوان لخلق أفكار جديدة لمشروعات التطوير والتحديث للعام

الشباب والرياضة بأسوان
الشباب والرياضة بأسوان

عقد ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان اليوم اجتماع بالعاملين بالإدارة العامة للرياضة بديوان المديرية ضمن خطة الاجتماعات الدورية التي تعقد لتطوير العمل وخلق أفكار جديدة لمشروعات هذا العام والتحديث والتطوير في طرق تنفيذ هذه المشروعات ونقل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لهم بأن تكون الأفكار هذا العام تواكب الوقت الحالي والاستغلال الأمثل لمكتسبات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي طورت وحدثت البنية التحتية لمراكز الشباب في قري ادفو ونصر النوبة وكوم امبو ضمن المرحلة الأولى للمشروع .

وناقش ناصر سليم خلال الاجتماع مع الحضور مجريات العمل بالخطة الداخلية والمشروعات المنفذة بالإدارة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وعرض مقترحات وآليات التنفيذ ، وكذا عرض السلبيات والايجابيات لخطة العام المنقضي وكيفية تفادي السلبيات في الخطة الجديدة.

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الشباب والرياضة

تواصل مراكز الشباب بأسوان تقديم الخدمات المختلفة للشباب والنشء بمختلف مراكز الشباب علي مستوي المحافظة ،لإدخال البهجة والسرور علي أعضاء مراكز الشباب ، مع إلقاء الضوء علي الدورس المستفادة من ثورة 30 يونيو .

وفى هذا الإطار أقيمت الأمسية الدينية والحوارية للسيدات بمركز شباب مدينة البصيلية بإدفو بالتعاون مع الأزهر الشريف حيث حضر الأمسية نخبة من مشايخ مكتب واعظ أسوان ، وتفاعل الحضور مع الأمسية بتوجيه العديد من الأسئلة في المجال الديني.

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جهود وأنشطة

ويأتي هذا ضمن التأكيدات المستمرة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي توجيهات القيادة السياسية في تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء من مختلف المحافظات وفقاً لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

وكانت قد شاركت إدارة شباب نصر النوبة في مبادرة وزارة الشباب والرياضة تحت شعار ( العيد أحلى بمراكز الشباب ) في عيد الأضحى بمركز شباب دهميت، وقد تضمنت المبادرة عمل عروض وأنشطة ومسابقات وألعاب ترفيهية، كما تم توزيع هدايا وجوائز على الأطفال المشاركين، وذلك بمتابعة أشرف محمد عباس (رئيس مجلس إدارة مركز شباب دهميت)، والعاملين بالمركز.

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