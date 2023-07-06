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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس لـ الأسرة المصرية| فيديو

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

أكد الدكتور  حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ نظام التأمين الصحي الشامل يؤمن على الأسرة بالكامل، ومن ثم، فإنه يساوي حياة كريمة صحية للأسرة.

وقال حسام عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "في التأمين الصحي الشامل يكون للمواطن حق الاختيار، حيث يقرر العلاج في المستشفيات التي تدخل في المنظومة، وهو إحدى العلامات الفارقة في هذه المنظومة".

حسام عبد الغفار: كل مستشفيات على أرض جمهورية مصر العربية يمكن أن تكون داخل المنظومة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "كل مستشفيات على أرض جمهورية مصر العربية يمكن أن تكون داخل المنظومة بشرط أن يتم اعتمادها من هيئة مستقلة تماما، وهي هيئة الاعتماد والرقابة".

وأوضح حسام عبد الغفار، أن أسعار الخدمة العلاجية في منظومة التأمين الصحي عادلة جدا ومربحة بشكل جيد للغاية، كما أن هذه المنظومة تتعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين، لافتًا إلى أن أعداد المستشفيات المعتمدة في محافظات التأمين الصحي الشامل تقترب من 27 مستشفى في 6 محافظات، كما أن عدد المستشفيات المعتمدة والمسجلة يبلغ 224 مستشفى.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن التأمين الصحي الشامل هو هدية الرئيس السيسي للأسرة المصرية، لافتاً إلى أن كل مواطن مصري داخل منظومة التأمين الصحي، حتى إذا كان يخضغ لتأمين صحي خاص.

 

حسام عبد الغفار وزارة الصحة التامين الصحي الشامل مصر الرئيس السيسي

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