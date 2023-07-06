استشاري يقدم نصائح مهمة لتعليم الأطفال الصدق والصراحة بأساليب مبتكرة

قّدم يحيى فؤاد، استشاري العلاقات الأسرية، عدة نصائح مهمة لتعليم الأطفال الصدق والصراحة بأساليب مبتكرة عن طريق غرس عادات ترافقهم منذ الصغر.

وقال يحيى فؤاد، استشاري العلاقات الأسرية، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الطفل يرى والده مثله الأعلى ويقلد جميع تصرفاته سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وأضاف استشاري العلاقات الأسرية، أنه على الأبوين التحلي بالصديق طوال الوقت حتى يكتسب الأطفال العادات الحميدة منهما، لافتا إلى أن الأب مرآة لطفله وكلما التزم رب الأسرة بالسلوك الحسن الذي يعتمد على الصدق والمحبة والأمانة والشجاعة كلما كان الابن إنسانا صالحا في المجتمع.