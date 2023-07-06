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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

صدى البلد

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم، الخميس، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وعالميا ارتفع سعر الدولار على نطاق واسع اليوم، بعد صدور محضر اجتماع السياسة الأخير للفيدرالي الأمريكي والذي عزز توقعات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وفي آسيا، اقترب الين من مستوى 145 الرئيسي مقابل الدولار، وهو المستوى الذي استدعى تدخل السلطات اليابانية في سبتمبر الماضي، في حين يواصل التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين الضغط على اليوان.

وزاد الين بأكثر من 0.2% إلى 144.30 مقابل الدولار، إذ أدت المخاوف حيال تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة لكبح انخفاضها. 

ولامس اليورو أدنى مستوى في أسبوع عند 1.0843 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.08 إلى 1.26925 دولار. 

وارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 103.38. 

وتراجع الدولار الأسترالي 0.04% إلى 0.6651 دولار، بعد أن انخفض بأكثر من 0.5% في الجلسة السابقة عقب مسح للقطاع الخاص أظهر زيادة نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي ، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعار العملة الأوروبية تراجعا ما بين 12 - 10 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر 33.31 جنيه للشراء، 33.49  جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو 33.42 جنيه للشراء، و 33.61 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.54 جنيه للشراء، و33.66 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 2 - 3 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي ومصر سجل الإسترليني 39.02 جنيه للشراء، و39.21 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني استقرارا 39.14 جنيه للشراء، و39.34 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الحنيه المصري 39.13 جنيه للشراء، و39.27 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء  و8.22 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي سجل 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل 99.47 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه أسعار صرف الدولار اسعار الفائدة الدولار مقابل الجنيه الدولار

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