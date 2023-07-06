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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاورات مصرية - مجرية رفيعة المستوى حول الموضوعات متعددة الأطراف والأمن الدولي

صدى البلد

استقبل السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بيتر سزاتاري وزير الدولة بالخارجية المجرية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد للقاهرة للتشاور حول أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها العمل الدولي متعدد الأطراف.


وقد تناولت المشاورات موضوعات منظومة الأمم المتحدة والتي من بينها جهود حفظ وبناء السلام واصلاح مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن موضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار النووي.. كما تطرقت المشاورات إلى التهديدات التي تواجه بيئة الأمن الدولي وآفاق العمل المشترك إزاء إقرار السلم والأمن الدوليين كمصلحة مشتركة.


وقد استعرض مساعد وزير الخارجية خلال المشاورات الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا من الحدود المصرية، فضلاً عن جهود مكافحة الارهاب، وذلك بغرض تحقيق السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة كهدف مشترك للبلدين.

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