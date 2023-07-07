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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حالات التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية في القانون الجديد

الجنسية المصرية
الجنسية المصرية

صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على القرارات الوزارية أرقام 1084 لسنة 2023، و1083 لسنة 2023، والمتضمنين الإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، والإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.

  

وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

 

تضمن قرار وزير الداخلية «يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم أحمد عبد المحسن محمد عبد العزيز - وآخرهم السيد إبراهيم السيد رضوان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية». 

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بعد قرار وزير الداخلية.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

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الداخلية تسمح بحصول 21 مواطنا على جنسيات أجنبية

قانون الجنسية المصرية 

 

وضع قانون الجنسية المصرية ، عدة حالات للتجنس بجنسية أجنبية مع  الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث نصت المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

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