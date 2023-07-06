الإسماعيلي يحسم الجدل حول صحة الهدف الملغي في مباراة الأهلي

أكد أحمد العجوز مدير الكرة بالإسماعيلي صحة هدف لاعبه محمد حسن فى مرمى الأهلى خلال مباراة الأمس التي جمعت الفريقين بإستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت لصالح الأحمر 1/ صفر.



وأضاف أن حكم تقنية الـ "VAR" لم يتعامل مع هدف محمد حسن بالعدل بسبب إعادة اللعبة من زاوية واحدة فقط وكان يجب عليه أن يقوم بإعادتها من جميع الزوايا حتى يتمكن الغندور من اتخاذ القرار الصحيح.



وأشار مدير الكرة بالإسماعيلي إلي أن خبراء التحكيم أكدوا صحة الهدف في مختلف البرامج الرياضية دون أدني شك وهذا يبرهن علي وجود ظلم وقع علي النادي.



وأوضح أنه لابد من قيام اتحاد الكرة ورابطة الأندية باتخاذ قرار صارم ضد حكم تقنية الـ "VAR" خاصة أن الفريق لم يعترض على الحكم خلال المباراة مثلما حدث في لقاء المقاولون العرب.