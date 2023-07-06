تعليم دمياط: لم نتلق شكاوى بشأن امتحان الثانوية العامة للغة الإنجليزية

تابع "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء اللجنة وذلك لمتابعة انتظام سير الأعمال الامتحانية وانتظام دخول الطلاب للجان وفق الإجراءات اللازمة دون أي عوائق.

وكان ١٣٠٥١ طالبا وطالبة من المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية أدوا اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى أمام ٤١ لجنة بعدد ١٠ إدارة تعليمية.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.