أداء سلبي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سجّلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً سلبياً خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 17344 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3228 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 21127 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 7259 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3562 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 5260 نقطة.

