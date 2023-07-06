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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هذا الأمر يقوي المودة والارتباط في العلاقة الزوجية.. الأزهر للفتوى يكشف عنه

صدى البلد

قال مركز الأزهر للفتزى الإلكترونية، إن المبادرة بالاعتذار، والعفو غير المشروط بين الزوجين؛ يقوي أواصر الارتباط في العلاقة الزوجية، ويديم المودة والرحمة بينهما.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ قَالَ: (قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لأُمِّ الدَّرْدَاءِ: إِذَا غَضِبْتُ فرضِّيني، وإذا غضبت رَضيتُك، فإذا لم نكُن هكذا ما أَسْرَعَ مَا نَفتَرِقُ) .[روضة العقلاء ونزهة الفضلاء.

 

أدعية تساعد على الهدوء بين الزوجين

«اللهم اجعل قلب زوجي معلقًا بحب الله وحب الرسول الكريم ثم أكرمني بحبه لي»

- «اللهم يسر أمرنا واصرف عنا كل شر»

- «اللهم قر عينه بي وقر عيني به»

- «اللهم حبب زوجي وأهله في وفي أهلي ووفقنا لما تحبه وترضاه».

- «اللهم سخرنا لبعضنا البعض».

- «اللهم جنب زوجي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واغفر ذنب زوجي وطهر قلبه واغفر ذنوبي».

- «اللهم أصلح بيننا ولا تجعل بأسنا فيما بيننا واجعل بأسك علي عدوك وعدونا».

- «اللهم افتح لي قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما».

- «اللهم استر عنه عيوبي واستر عني عيوبه، وأظهر له محاسني وأظهر لي محاسنه، وأرضني بما رزقتني وبارك لي فيه».

- «اللهم ألجم فاه بكلمة لا إله إلا الله، وأسكن غضبه بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم».

- «اللهم ارزقني حنان الزوج والولد، ومالا حلالا بلا عدد وقراءة القرآن إلى الأبد».

- «اللهم ألف بين قلبي وقلبه كما ألفت بين قلوب عبادك».

أدعية تساعد على الهدوء بين الزوجين المودة والرحمة بين الزوجين

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