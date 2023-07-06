وزير النفط الإيراني: نمتلك أكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم

قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن بلاده تحتل المرتبة رقم 1 عالميا فيما يتعلق بإجمالي احتياطيات النفط والغاز.



ولفت أوجي إلى أن طهران تستهدف جذب استثمارات في النفط والغاز بـ250 مليار دولار خلال السنوات الـ8 المقبلة، جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "أوبك" الدولية،حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.







وقال وزير النفط الإيراني: "وقعنا عقود نفطية تقدر قيمتها بـ40 مليار دولار خلال الشهور الـ20 الماضية وشمل ذلك شركات محلية وأجنبية".

وتابع: "احتياطي الغاز الطبيعي في إيران يتجاوز 33 تريليون متر مكعب، بينما تتجاوز احتياطيات النفط القابلة للاستخراج 154 مليار برميل"

وأكد علي انتاج إيران ما يقرب من 3.8 مليون برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز يوميا، بينما يتجاوز إنتاجها من الغاز الغني مليار متر .



وأشار جواد أوجي إلى أن بلاده تمتلك 21 مصفاة غاز و10 مصافي نفط ولديها القدرات التقنية التي تمكنها من بناء مصافي أخرى.