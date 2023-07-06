مرسيدس CLE موديل 2024 الجديدة كلياً| صور

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن سياراتها الجديدة موديل 2024 وهي مرسيدس CLE ، والتي تنتمي إلي فئة السيارات الكوبيه، وتظهر بـ بابين فقط، وبها محرك قوي ينتج قوة 381 حصان .

مرسيدس CLE الكوبيه موديل 2024

مقصورة مرسيدس CLE موديل 2024

مرسيدس CLE الكوبيه موديل 2024

تمتلك مقصورة سيارة مرسيدس CLE موديل 2024 الكوبيه الجديدة العديد من المميزات التكنلوجية المتقدمة منها، لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، و شاشة وسطية لنظام المعلومات الترفيهية مقاس 11.9 بوصه، ونظام MBUX للمعلومات الترفيهية الجديد، وتيك توك .

مرسيدس CLE الكوبيه موديل 2024

حصلت مرسيدس CLE أيضاً على نظام إضاءة محيطية ديناميكي يدعم 64 لوناً، مع نظام صوتي ثلاثي الأبعاد من شركة Burmester، حيث تم تزويد السيارة بـ 17 مكبر صوتي مع مكبرات صوتية مدمجة بالمقاعد لتعزيز تجربة الصوت المحيطي بداخلية السيارة.

مرسيدس CLE الكوبيه موديل 2024

بالإضافة الي احتواء مقصورة مرسيدس الكوبيه الجديدة علي أنظمة مساعدة السائق منها، نظام مراقبة انتباه السائق، و مساعد للمكابح النشطة، ونظام الحفاظ على المسار الذكي، ونظام تثبيت السرعة الذكي.

- محرك مرسيدس CLE الكوبيه

مرسيدس CLE الكوبيه موديل 2024

تحصل سيارة مرسيدس CLE الكوبيه موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 سلندر ، سعة 2000 سي سي تربو، مرتبط به نظام هجين ينتج قوة 204 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، وينتج محرك نسخة مرسيدس CLE 300 قوة 258 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر .

مرسيدس CLE الكوبيه موديل 2024

بالإضافة الي أن نسخة مرسيدس CLE تمتلك محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تربو، ومتصل بنظام هجين ينتجوا قوة 381 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتتسارع من الثبات وصولا الي 100 كم/ ساعة في 4.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ ساعة.

- تصميم مرسيدس CLE 2024 الخارجي

مقصورة مرسيدس CLE الكوبيه موديل 2024

تظهر مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة من الخارج بشكل مميز ، وذلك بفضل احتوائها علي مصابيح أمامية LED، وشبكة كبيرة بلمسات من الكروم، وتصميم جانبي انسيابي، وعجلات رياضية مقاس 18 أو 19 أو 20 بوصه، ومصابيح خلفية بإضاءة LED، وصداد بتصميم رياضي، ومخارج عادم ثنائية.

مرسيدس CLE الكوبيه موديل 2024

والجدير بالذكر أن سيارة مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة موديل 2024 ستصل الي الأسواق الأوروبية بالربع الأخير من هذا العام، ويليها باقي الأسواق العالمية الأخرى .