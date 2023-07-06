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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تحقق بمزاعم مشاركة مشاة بحرية ملثمين في قمع الاحتجاجات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بدأت البحرية الفرنسية تحقيقًا في مزاعم بأن مشاة البحرية الملثمين خارج الخدمة الذين تعاملوا مع مثيري الشغب في مدينة لوريان الغربية، موطن قاعدة عسكرية رئيسية في فرنسا، خلال الاضطرابات الأسبوع الماضي، حسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميس.

 

ونشرت صحيفة “لو تيليجرام” المحلية صوراً لمجموعات ممن يطلق عليهم "مناهضي الشغب" يرتدون أغطية رأس وأقنعة أثناء اعتقالهم وضربهم من مثيري الشغب المشتبه بهم في المدينة ليلة الجمعة الماضية.

كما نشرت صحيفة "كويست فرانس" مقابلة مع رجل يبلغ من العمر 25 عامًا قال إنه عضو في القوات المسلحة الفرنسية وتدخل لدعم الشرطة مع حوالي 30 من زملائه حتى "لا يتركوا البلاد تحترق".

وفتحت وحدة فورفوسكو البحرية المتمركزة في لوريان "تحقيقا جاريا. وقالت وزارة الدفاع في بيان لوكالة الانباء الفرنسية "ما لم يتم الاعلان عن النتائج لن يكون هناك تعليق اخر".

وقال رئيس بلدية لوريان فابريس لوهير لوكالة فرانس برس إنه لا يستطيع تأكيد ما حدث لكنه قال إنه "شاهد أشخاصا ملثمين. كنا نظن أنهم مثيري شغب ".

قال رئيس البلدية: "ما يهمني هو ما تقوله فورفوسكو" ، مضيفًا أنه قلق بشأن تأثير الحادث على سمعة بلدته.

 

ونقلت لو تيليجرام عن ضابط شرطة لم يذكر اسمه في عطلة نهاية الأسبوع قوله إن الضباط سمحوا في البداية "لمناهضي الشغب" بالتدخل "لأن ذلك كان يساعدنا" قبل أن يدركوا "أنهم كانوا يقومون بذلك بقوة كبيرة". ونقلت الصحيفة عن شاهد قوله إن الرجال وصفوا أنفسهم بأنهم "وطنيون".

 

وبحسب موقع وزارة الدفاع على الإنترنت، تتألف فورفوسكو من رماة سلاح البحرية وقوات كوماندوز القوات الخاصة.

 

وتم إلقاء القبض على أكثر من 3500 شخص في فرنسا خلال الأسبوع الماضي، فيما كان أسوأ عنف حضري تشهده البلاد منذ عام 2005. وقد اندلع ذلك بسبب إطلاق الشرطة النار على مراهق من أصل شمال أفريقي أثناء توقف مرور في غرب باريس.

 

وامتدت الاضطرابات إلى عشرات المحليات الأخرى وأدت إلى نقاش مرير حول العنصرية في قوات الأمن وعدم المساواة في المجتمع.

فرنسا الشغب الفرنسية مشاة البحرية الفرنسية القوات المسلحة الفرنسية الجارديان

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