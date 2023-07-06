انطلاق عملية معقدة لفصل التوأم السوري بسام وإحسان في السعودية

انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن سلمان بن، بدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية بقيادة مستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة صباح اليوم عملية فصل التوأم السيامي السوري " بسام وإحسان".

وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وكان الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، قد قرر إجراء العملية الجراحية الدقيقة لفصل التوأم السيامي السوري والبالغ عمرهما 32 شهرًا ووزنهما معًا 19 كيلوجرامًا ،والتي من المتوقع أن تستغرق 9 ساعات ونصف وتجرى على 5 مراحل ويشارك فيها 26 عضوًا من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة.



ويشترك التوأم " بسام وإحسان " في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.