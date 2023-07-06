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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رحب بهم في الطائرة.. موقف إنساني لشيخ الأزهر مع سياح أمريكيين

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موقف إنساني للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مع عدد من السائحين في مدينة الأقصر. 


وفوجئ السائحين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، بتواجد شخصية يبدو انها مرموقة لكثرة المحيطين بها ولم يكونو على علم بإنه شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب والذي رفض الجلوس ودخول الطائرة قبلهم وقبل اتمام اتخاذ مقاعدهم المخصصة كونهم ضيوف على ارض محافظة الاقصر وقاموا بالتقاط فيديو له للتعرف عليه.

وعبر عدد من السائحين الأمريكان عن إعجابهم الشديد بموقف شيخ الازهر معهم على إحدى الطائرات داخل محافظة الأقصر خلال زيارتهم ايام العيد.

وشارك السائحين الموقف على صفحاتهم الشخصية وابدوا إمتنانهم لتواضعه الشديد وطيبة قلبه وصفاء روحه معهم خاصة بعد السؤال عنه وتبين انه شيخ الأزهر. 

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