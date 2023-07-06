بعد تغريم زوج 50 ألف جنيه.. كيف تحمي حساباتك على السوشيال من الاختراق؟

عاقبت محكمة جنح قنا الاقتصادية شابا بغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بإزعاج زوجته على الفيسبوك واختراق حسابها ونشر عبارات خارجة لتشويه سمعتها.. ولان السوشيال ميديا أصبحت تمثل جزءا كبيرا في حياة غالبية الناس ، وأصبحت متحكمة في كل شيء في حياتنا ، في العمل وفي المنزل وحتي في الشارع ، ومن هنا تأتي المخاطر والتي تتلخص في محاولات اختراق وانتهاك خصوصية الأشخاص وسرقة بياناتهم وحساباتهم البنكية، لذلك نقدم نصائح عن كيفية حماية حسابتنا على السوشيال ميديا من الاختراق.

أكد المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا وامن المعلومات ان هناك بعض الخطوات التي يجب ان يتبعها أي شخص لحماية حساباته على السوشسال ميديا من الاختراق وأهمها :-



⁃ عدم الضغط على الروابط التي تعرف مصدرها وتثق بها، لأنها أول خطوة من خطوات اصابتك بالفيروسات.

⁃ يجب عليك معرفة البريد الالكتروني الخاص بك والمسجل في حسابك

⁃ يجب ان تكون قادرا على تسجيل الدخول للبريد الالكتروني الخاص بك ولا تنسى ان تقوم بتحديث بياناتك على البريد الالكتروني أيضا.

⁃ ننصحك دائما بتغيير او تحديث المعلومات الشخصية الخاصة بك، فهذه من أهم الخطوات التي يجب عليك اتباعها حتى تتمكن من تأمين حسابك على فيسبوك.

⁃ تأكد من إزالة أي عناوين بريد إلكتروني أو أرقام هواتف غير خاصة بك أو لم يعد بإمكانك الوصول إليها.

- كما نوصيك بشدة بان تقوم خاصية المصادقة الثنائية

حتى لا يتكرر معك هذا الامر.

⁃ يجب ان يكون اسمك مطابقا لاسمك على هويتك الشخصية او جواز السفر. لانه لن تتمكن من إستعادة حسابك نهائيا اذا تم اقفال الحساب

⁃ أخيرا لا تقم بفتح حسابك على اي هاتف او اي كمبيوتر يعود لغيرك بغض النظر من هو صاحب هذا الكمبيوتر، لانك لا تعرف مدى ادراك صاحب الكمبيوتر بجوانب الحماية.

⁃ لغلق الثغرات التي تعمل على تهديد أمنك وأمن بياناتك؛ لذلك يجب أن تقوم دوماً بمتابعة التحديث لهاتفك المحمول.

⁃ عدم ترك جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون كلمة مرور.

⁃ ضرورة استخدام برنامج لمكافحة الفيروسات، والحرص على تحديثه دوماً.

⁃ تجنب استخدام محركات البحث والمواقع غير المعروفة من خلال حسابك الشخصي.

⁃ عدم إدخال بياناتك الحقيقية عند تجربة الدخول لأي من المواقع مجهولة الهوية.

⁃ الحرص على عدم فتح أي إيميلات أو رسائل غير معلومة المصدر قبل الرجوع إلى شخص مختص لإثبات جهة الإرسال.

⁃ التقليل من حجم المعلومات وعليك مراقبة حجم المعلومات ونوعيتها التي تنشرها عبر حساباتك الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاول التقليل من حجمها كي لا يستغلها القراصنة، وفي حال رغبت في بيع هاتفك الذكي أو جهاز الحاسوب الخاص بك لا تنسى حذف كل تلك البيانات وإعادة ضبط المصنع، وذلك عن طريق الدخول إلى الإعدادات.

⁃ قم بإغلاق حساباتك من الأجهزة غير المستخدمة ويجب أن تتأكد من الجلسات المفتوحة للحساب ويعد هذا أساسياً لحماية الحساب من الاختراق، وذلك لأننا كثيراً نقوم بفتح حساباتنا وننسى أن نغلقها، وتبقي متاحة ومفتوحة.

⁃ التأكد من صلاحيات البرامج والألعاب المشترك فيها عن طريق حسابات السوشيال ميديا فجميعنا نقوم بتصفح التطبيقات وينضم لألعاب (online game) والمسابقات سواء على الفيسبوك أو غيره؟ ولكن الكثير لا يعلم مدى خطورة الاشتراك في هذه الألعاب والتطبيقات.