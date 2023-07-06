عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يُشيد باستثمارات المراعي ودورها فى دعم الأمن الغذائي

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الشيخ فيصل الهادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، وعدد من مسئولي شركة "بيتي للصناعات الغذائية"؛ لاستعراض فرص توسع وزيادة استثمارات الشركة السعودية في السوق المصرية.

حضر الاجتماع، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مصطفى إبراهيم الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومارك ويلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي" للصناعات الغذائية، إحدى الشركات التابعة لشركة المراعي السعودية، وعدد من مسئولي شركة "بيتي". 

في مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة المراعي السعودية وشركة "بيتي للصناعات الغذائية"، مشيداً باستثمارات الشركة السعودية في مصر ودورها فى دعم استراتيجية الأمن الغذائي، مؤكدا الحرص على تشجيع الشركة من أجل التوسع في مشروعاتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص تصدير منتجاتها إلى المزيد من الأسواق العالمية. 

من جانبه، قال الشيخ فيصل الهادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، إن اجتماع اليوم يأتي امتدادًا للقاء رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع الأمير نايف بن سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة "المراعي"، في فبراير الماضي، مُعربًا عن تقديره لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتشجيع الاستثمارات السعودية.

وأضاف: "تؤكد شركة المراعي التزامها بالتوسع في استثماراتها في مصر، ونفخر أن شركة "بيتي" تسهم بصورة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي في السوق المصرية".

وأوضح أن شركة "بيتي" تُصدر لأكثر من 40 دولة، وتوظف نحو 5 آلاف موظف بصورة مباشرة، فضلًا عن توفيرها نحو 20 ألف فرصة عمل بصورة غير مباشرة، مشيرا إلى أن جميع مصادر الشركة من الحليب الخام الذي يأتي من المزارع المصرية.  

وخلال الاجتماع، تطرق مارك ويلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي للصناعات الغذائية"، إلى الجهود المبذولة من قِبل شركة "بيتي" في تحقيق الأمن الغذائي داخل السوق المصرية، من خلال شراء الحليب الخام من المزارعين المصريين، بواقع 600 ألف لتر من الحليب يوميًا.

وأوضح أن منتجات "بيتي" لا تقتصر على السوق المصرية فقط، وإنما يتم تصديرها إلى عدد من الدول، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الشركة تُصدر ألبان المراعي إلى السوق السعودية، وتعد أحد أهم المنتجات هناك، ومؤكدا وجود خطط للتوسع عالميًا في تصدير منتجات الشركة التي تُصنع في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو شركة "بيتي للصناعات الغذائية" أن الشركة تستهدف خلال العام الجاري الوصول بصادرات الشركة من مصر إلى 35 مليون دولار، على أن تزيد هذه المستهدفات إلى 50 مليون دولار خلال العام المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

قرار جديد من اتحاد الكرة في ايقاف ثنائي الأهلي والزمالك.. تفاصيل

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

ترشيحاتنا

منافس الزمالك.. النصر السعودي يعلن اسم مدربه الجديد

بعد تقييد الصين تصديره.. البنتاجون يعلن نقص احتياطيات معدن الجاليوم

شاب يلقي "كسر زجاج" بمياه أحد شواطئ الغردقة لإصابة السائحين.. تفاصيل

متحدث الصحة: الخدمة العلاجية بالتاًمين الشامل تكافلية.. وتغطي الأسرة كاملة بجودة عالية|فيديو

حكم تجسس أحد الزوجين على الآخر لمجرد الشكوك والأوهام

القضاء العراقي يصدر قرارا عاجلا بحق حارق المصحف في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

فيديو

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ