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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالصور.. وفد من لجنة الصحة بالنواب يتفقد جامعة السويس

صدى البلد

زار وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم وأعضاء اللجنة  المستشفى الجامعي الملحق بمبني مجمع الكليات الطبية بجامعة السويس بصحبة اللواء عبد المجيد صقر محافظ الاقليم والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعايه الصحية.

 

واستقبل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور عبد الرحمن الطحان عميد كلية الطب، الوفد البرلماني وقدم الطحان شرح تفصيلي لأقسام جامعه السويس وكليه الطب تمهيدا لبدء العمل مستشفي الجامعه التي أكد أعضاء الوفد علي أهميتها في دعم القطاع الصحي بالمحافظة. 


وتفقد الوفد البرلماني أقسام المعامل والصيدلية داخل مبنى العيادات الخارجية، وكذلك قسم العمليات والطوارئ بمستشفي  السويس الجامعي. 


وقال عميد كلية الطب إن المستشفى الجامعي مقام على مساحة 40 الف متر مسطح مقسمة على 4 أدوار، وتضم 260 سرير للإقامة بالاقسام الداخلية، و 24 سرير عناية مركزة و15 غرفة عمليات، و25 حضانة للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين.

كما تضم المستشفى قسم طوارئ بقوة 26 سرير، ويجري تجهيزها خلال الفترة الحالية بالمعدات والمستلزمات المطلوبة لافتتاحها واستقبال المرضى من أهالى السويس في أقرب وقت.

واصطحب المحافظ اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وفد لجنه الصحه من مجلس  زيارة ميدانية لمجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعايه الصحية للوقوف علي مدي انتهاء أعمال التطوير والتجهيزات لأقسام المجمع تمهيدا لبدء منظومه التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان).

يذكر أن  وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم  بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق  تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل  بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي .

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب  والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب  والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم .

لجنة الصحة مجلس النواب أشرف حاتم جامعة السويس

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