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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المركز الأوكراني للحوار: قصف منطقة لفيف من أكثر الهجمات الروسية عنفًا.. فيديو

الهجمات الروسية
الهجمات الروسية

قال الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إنّ القصف الذي تعرضت مبنى سكني في منطقة لفيف غربي أوكرانيا من أكثر هجمات الأزمة الروسية الأوكرانية عنفا، مشيرًا إلى أن المبنى السكني عبارة عن 4 طوابق، أصيب فيه الطابقان الثاني والثالث، وهناك تضرر لأكثر من 60 شقة وحوالي 50 سيارة، وقُتل الآن 4 أشخاص حتى الآن، وهناك 12 شخصا جرحى، لافتًا إلى أن روسيا ليست جاهزة لتوسعة شن هجوم مضاد حيث تحاول تحصين دفاعاتها وتعمل على وضع عدة خطوط للدفاع، كل خط يمتد من 10 إلى 40 كيلو مترًا.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا الانفجار جاء في وقت تجمع فيه أوكرانيا أدلة جديدة على استهداف المباني السكنية والمدنيين، ومثل هذه الانفجارات عادة داخل أوكرانيا تحدث أثرا عكسيا، حيث لا يثبط عزائم الأوكرانيين، لكنه يمنحهم مزيدًا من الالتفاف للدفاع عن بلادهم".

وتابع: "حتى المدنيين والمناطق المدنية مستهدفة، وبالتالي، فإنه ليس هناك أي خيار سوى الدفاع عن وحدة وسيادة الأرض الأوكرانية وسلامتها"، مشيرًا إلى أن الحكومة الأوكرانية تعودت في الشهور الأخيرة على رصد استعداد حاملات الصواريخ للمهاجمة، وبالتالي، فإن كل الأقاليم والمناطق والمحافظات لمثل هذه الهجمات، وقبل أكثر من يومين تم الإعلان عن وجود مثل هذه الهجمة، ومن ثم، فقد صار هذا الأمر شبه روتيني.

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