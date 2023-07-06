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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء عن زيارة الرئيس الأوكراني لتركيا ومقابلة أردوغان غدا

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس،  أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيجري زيارة رسمية إلى تركيا، غدا الجمعة.

ونقلت “روسيا اليوم” أنه لم يتم حتى لحظة كتابة هذا الخبر تأكيد زيارة زيلينسكي لتركيا غدا، من طرف الجهات الرسمية التركية.

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وبحسب الإعلام التركي، سيلتقي زيلينسكي خلال زيارته، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المقرر أن يتم خلال محادثاتهما، مناقشة تطورات الملف الأوكراني، والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والقضايا الإقليمية والدولية.

ويتم خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين تركيا وأوكرانيا، والخطوات التي يمكن اتخاذها، لتطوير التعاون الثنائي.

 

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