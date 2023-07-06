في البيت المهجور .. عامل يمارس علاقة مع قاصر بالجيزة |والسبب مفاجأة

طالبة بالغة من العمر 14 عاما في الجيزة.. وقعت في شباك الحب مع عامل دليفري بسوبر ماركت قريب من منزلها، ولم تكن تدري أن تلك العلاقة العاطفية ستصل إلى حد إقامة علاقة غير شرعية، حيث إنتهي بها الحال بممارسة الحرام معه في منزل مهجور بمدينة أكتوبر.

عامل دليفري يمارس مع قاصر في الجيزة

وفقا لإعترافات الفتاة القاصر فإنها إتهمت عامل الدليفري بمعاشرتها معاشرة الأزواج وذلك في سبيل إقناع والدتها بقبول خطبتهما، إلا أن عامل الدليفري قرر خلال تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن الفتاة هي من أقنعته بممارسة العلاقة الكاملة حتى تقنع والدتها بالموافقة على الزواج منه.

وأمام النيابة العامة في الجيزة، أدلى المتهم بهتك عرض طالبة عمرها 14 عاما في أكتوبر، بإعترافات تفصيلية حيث قرر بأنه يعمل في سوبر ماركت عامل دليفري، وكانت الفتاة القاصر تحضر إلى مقر عمله لشراء مستلزمات منزلها وشاهدها أكثر من مرة حتى أعجب بها، وفي أحد المرات قام أحد زملائه بالإتصال بها من هاتفه ولم ترد، وفي اليوم الثاني أتصلت به من الهاتف وكان نائم وحين أستيقظ قام بالإتصال بها وأخبرها بأنه عامل الدليفري، وحين سألها عن هويتها رفضت إخباره، إلا أنها عاودت الإتصال به في وقت لاحق وبدأت في التعرف عليه.

إعترافات عامل دليفري هتك عرض قاصر

وأضاف عامل الدليفري أمام النيابة قائلا «لقيتها بتتصل بيها وبدأت أتعرف عليها، ونشبت بيني وبينها علاقة عاطفية وسردت لي مشاكلها بأن والدها منفصل عن والدتها، وتحدثنا سويا، حتى تركت المنزل في إحدى المرات وأتصلت به وتقابلت معه، وبعد فترة علمت والدتها أنها تقابلني وتتحدث معي، وقمت حينها بالتقدم لها للزواج منها، إلا أن والدتها رفضت ذلك وعاودت الطلب مرة ثانية ورفضت أيضا والدتها، بدون أسباب وبعدها بفترة قليلة تركت الفتاة المنزل من جديد وأتصلت بي ».

وتابع عامل الدليفري المتهم بهتك عرض قاصر في الجيزة «ذهبت لمقابلتها وسألتها عن وجهتها فقالت لي أنا عايزاك أتكلم معاك، وطلبت مني أنها تترك البيت وقمت بإعادتها من جديد، وبعدها بفترة قابلتها في المنطقة وسألتها رايحة فين لقيتها أتصلت بسيارة وركبنا وبعدين روحنا بيت مهجور في أكتوبر، ودخلنا قعدنا مع بعض، وأتكملت معاها وقولت لها أني بحبها وأني هحاول تاني أتقدم لها، لكن هي قالتلي لازم تعمل معايا علاقة عشان ماما توافق، قولتلها مش دلوقتي قالتلي لا لازم قبل ما بابا يعرف والموضوع يكبر، عشان توافق عليك، وقلعت هدومها وعملنا علاقة مع بعض، وبعدها أتقبض عليا».

أقوال قاصر إعتدى عليها عامل دليفري في الجيزة

فيما قررت الفتاة القاصر أمام النيابة العامة قائلة «هو كان شغال عامل دليفري في سوبر ماركت وكنت بنزل أشتري طلبات للبيت من هناك، وهو كان محترم معايا بصراحة وبدأ يكلمني في التليفون وأتعرفنا على بعض وقالي أنه معجب بيا، وبعدين قابلته ووقفت معاها في مدخل العمارة وأختي صورتنا وقالت لي هبعتها لماما، وأنا خوفت من ماما توديني عند بابا وأنا مش بحبه، طلعت لبست هدومي ونزلت الشارع مشيت، وروحت له قولت له إني متخانقة مع ماما، وأنا خايفة وروحنا سوا في بيت مهجور وقعدنا نتكلم شوية وبعدها قالي هجيب لك شقة وبعدها اقام معي علاقة مرتين، وبعدها أتقبض علينا».

وبعد إنتهاء التحقيقات أحال المستشار أحمد مكي المحامي العام لنيابات أكتوبر، عامل الدليفري إلى محكمة الجنايات لإتهامه بهتك عرض طالبة عمرها 14 عاما.