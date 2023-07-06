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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صعود ملحوظ بأسعار الذهب اليوم قبيل صدور بيانات سوق العمل الأمريكي

صعود ملحوظ بأسعار
صعود ملحوظ بأسعار الذهب اليوم قبيل صدور بيانات سوق العمل

حققت أسعار الذهب صعودا واضحا أثناء تداولات اليوم الخميس، في محاولة للتعافي من خسائر جلستها السابقة، بدعم من هبوط مؤشر الدولار الأمريكي وبخاصة مع ترقب صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي الهامة المقرر صدورها اليوم، والتي سيكون لها دور واضح وقوي في التأثير على تحركات كل من الدولار الأمريكي علاوة على تداولات أسعار الذهب.

أسعار الذهب الآن
وعلى هامش تداولات عقود الذهب القياسية اليوم، سجلت العقود الفورية لمعدن الذهب صعودا بنسبة 0.49% واستقرت العقود قرب مستوى 1,924.60 دولارا للأوقية، وفي ذات الوقت، حققت عقود الذهب الآجلة ارتفاعا أيضا بنحو 0.15% ووصلت إلى 1,929.90 دولارا للأوقية.


ولقد كان لانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية كبرى أخرى، سببا داعما لارتفاع أسعار الذهب على صعيد تداولات اليوم، وذلك على هامش وجود علاقة عكسية بين الطرفين، وبالتالي فإن ضعف الدولار الأمريكي يكون له انعاكسات إيجابية على أسعار السلع المقومة به وبخاصة معدن الذهب ، نظرا لأنه يقلل من تكاليف شراؤه، وعلى هذا النحو، سجل الدولار الأمريكي انخفاضا بنسبة 0.32% ووصل إلى مستوى 102.713 نقطة، مما عزز من صعود أسعار معدن الذهب.

وأيضا، تترقب الأسواق عن كُثب صدور بيانات سوق العمل داخل الولايات المتحدة والتي ستصدر بوقت لاحق من هذا اليوم، وعلى رأسها؛ بيانات مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي وبيانات الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل لشهر يونيو الماضي، فضلا عن بيانات إعانات البطالة في الولايات المتحدة لهذا الأسبوع، ووفقا لذلك، فإن تلك البيانات سيكون لها تأثير واضح على تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بقرار الفائدة المقبل، ومن ثم سينعكس ذلك على أداء مؤشر الدولار الأمريكي وأسعار الذهب.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تكبدت خسائرا واضحة بجلستها السابقة على إثر صدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو والتي كانت مليئة بالتلميحات المتشددة بخصوص التحركات المقبلة، حيث أكدت النتائج على أن أعضاء الفيدرالي الأمريكي يتوقعون بأن الزيادات الإضافية بأسعار الفائدة خلال عام 2023 ستكون مناسبة، كما رأى جميع الأعضاء بأنه يجب على البنك الحفاظ على السياسة النقدية التشديدية بما تسبب في ضغوطات هبوطية على أسعار الذهب.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى
وأثناء تعاملات اليوم، حققت عقود الفضة الفورية صعودا بنسبة 0.33% وسجلت 23.19 دولارا، وإلى جانب ذلك؛ ارتفعت أيضا عقود البلاتين بنسبة 0.43% ووصلت إلى 923.99 دولارا، بالإضافة لصعود عقود البلاديوم بواقع 0.74% لتصل إلى 1,266.00 دولارا.

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