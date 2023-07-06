صني واوبترا واكسنت.. 5 سيارات موديل 2023 تقترب من المليون جنيه

الأزمة التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا أدت الي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل مبالغ فيه، بالإضافة الي أن أعداد السيارات الجديدة تقلصت أيضا لدي الوكلاء والموزعين، وبالرغم من ذلك الي أن سوق السيارات المصري توافر به جميع طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ومنها سيارة نيسان صني وهيونداي اوبترا وهيونداي اكسنت .



يقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات موديل 2023 أقربت أسعارها من المليون جنيه :

1- سوزوكي بالينو الهاتشباك



تتسارع سيارة سوزوكي بالينو الهاتشباك من وضع الكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وتمتلك محرك سعة 1400 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتخرج سيارة بالينو الهاتشباك عزم دوران يصل الي 130 كم/ساعة، وتنتج قوة 95 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

سوزوكي بالينو الهاتشباك موديل 2023

تتوافر سيارة سوزوكي بالينو الهاتشباك موديل 2023 بفئة واحدة بسوق السيارات تباع بسعر 799 ألف جنيه .

2- هيونداي اكسنت RB السيدان

تصل سرعة سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان الي 185 كم/ساعة، وتخرج قوة 125 حصان، وتمتلك هيونداي اكسنت RB موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، ويصل سعة محركها الي 1600 سي سي، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

هيونداي اكسنت RB السيدان

تبدأ أسعار سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان بداخل سوق السيارات المصري موديل 2023 من 530 ألف جنيهن ويرتفع السعر ليصل الي 580 ألف جنيه .

3- شيفروليه أوبترا السيدان



تخرج سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وتحتاج الي 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

شيفروليه أوبترا السيدان موديل 2023

يبلغ سعر الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة شيفروليه أوبترا السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 514 ألف جنيه .

4- شيري اريزو 5 السيدان

تحتاج سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم شيري اريزو 5 السيدان علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتخرج عزم دوران 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان.

شيرى اريزو 5 موديل 2023 السيدان

تباع شيري اريزو 5 موديل 2023 السيدان بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار حيث تقم الفئة الأولي بسعر 450 ألف جنيه، والفئة الثانية 4 95 ألف جنيه، والفئة الثالثة 520 ألف جنيه .

5- نيسان صني السيدان

تستمد سيارة نيسان صني السيدان قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتحتاج نيسان صني موديل 2023 الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 134 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان .

نيسان صني السيدان موديل 2023

تأتي سيارة نيسان صني السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 4 فئات الأولي سعرها 398 ألف جنيه، والثانية سعرها 429 ألف جنيه، والثالثة سعرها 450 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 464 ألف جنيه .