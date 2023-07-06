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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وفاة معلم وتعرض طالبتين للإغماء في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

أدى اليوم الخميس طلاب القسم الأدبي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في التوحيد، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة الجغرافيا، وسط هدوء واستقرار باللجان.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية  التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت أن طالبة بلجنة فتيات الشهداء بالمنوفية، حضرت اللجنة وقدمت ما يفيد إصابتها بمرض في الأطراف الأربعة، ولا تستطيع الكتابة بمفردها، وتم تقديم التقارير الطبية الدالة على ذلك وحاجتها لمرافق، وتم السماح للمرافق وأتمت الامتحان، كما تم إسعاف طالبتين بلجنة فتيات فرشوط، تعرضتا لحالة إغماء، حيث تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلهما للمستشفى، وجار الاطمئنان عليهما.

ونعى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، شيخ معهد الكردي والقائم بعمل المساعد الشرعي بلجنة بسيون، حيث وافته المنية صباح اليوم بمنزله، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يمن على ذويه بالصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبا وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

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