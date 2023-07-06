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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أطعمة تمكنك من السيطرة على القاتل الصامت.. ولهذه الأسباب عليك كتابة المذكرات اليومية

القاتل الصامت
القاتل الصامت

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة بمجالي الصحة والمرأة ، نعرض لكم أبرزها:

انتبهي لها.. علامات تدل على ذكاء الطفل

 يتسم  الطفل منذ ولادته بالذكاء الشديد ويظهر عندما يحاول استكشاف العالم من حوله  ويتحسس الأشياء وينصت للاصوات المحيطة به، و نقدم في هذا التقرير اهم العلامات التي اذا ظهرت على طفلك تدل على الذكاء  الشديد منذ الصغر وفقا لموقع “healthy children”.

 

تناول كوب من عصير المانجو وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟.. خبير يجيب
 

يعد عصير المانجا من المشروبات اللذيذة والمغذية التي تحتوي على مكونات غذائية هامة للجسم، واليك بعض فوائد تناول عصير المانجا وكشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية بعض فوائدها:


تحذير عاجل.. حشرة صيفية تصيبك بأمراض خطيرة |كيف تتجنبها

حذّرت وزارة الصحة من انتشار البعوض وطالبت المواطنين بضرورة استخدام المبيدات الآمنة ضد الحشرات لأنها تحمي الإنسان من الإصابة بالأمراض المعدية المنتقلة من خلال هذه الحشرات 


جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

قال الدكتور سلمان إمام استشارى الطب النفسي، تكتب اليوميات الذكريات لتسجيل الأحداث والتجارب والمشاعر اليومية، ولها فوائد نفسية كثيرة


أطعمة تحميك من ارتفاع ضغط الدم .. اكتشفها

يعد ارتفاع ضغط الدم  من أخطر المشكلات الصحية التى تعرض للإنسان لمضاعفات عديدة بل والإصابة ببعض الأمراض والموت المفاجئ ويمكن السيطرة عليه من خلال الحياة الصحية و تناول الأطعمة المناسبة.  
 

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