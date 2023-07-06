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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاب يلقي "كسر زجاج" بمياه أحد شواطئ الغردقة لإصابة السائحين.. تفاصيل

صدى البلد

شاركت سائحة أجنبية بفيديو لـ شاب مصري يلقي بـ 5 كراتين مملوءة بــ"كسر زجاج" والمخلفات في عرض البحر وبالقرب من الشاطئ في الغردقة، معرضا حياتهم للخطر، كما أصاب طفلا صغيرا بجروح.

وأعلن محمد مخلوف المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر، أنه بمجرد عرض الفيديو على اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أمر بسرعة ضبط الشاب.

ضبط الشاب

وألقي القبض على الشاب المتهم ويدعى وائل عادل أحمد عبد الرحيم، وألقى زجاجات فارغة بمياه البحر بحرم أحد الشواطئ في منطقة محيطة بأحد المطاعم في  الغردقة، ما عرض المواطنين والسائحين لأضرار وأيضا البيئة البحرية أيضاً للخطر، مضيفا أنه تم ضبطه وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يعمل بالمطعم وبالتفتيش تم العثور على متعلقاته وملابسه الشخصية التي كان يرتديها في الفيديو المتداول، وأشار المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر إلى أن تصرف الشاب مخالف للقانون ويسيء للمصريين ويضر بالسياحة، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بتشكيل لجنة لفحص موقف المطعم محل الواقعة فى إطار القوانين واللوائح المنظمة.

شاب كسر زجاج الغردقة الشاطئ النيابة

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