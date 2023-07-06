على متنها 8 أشخاص.. تعطل لعبة السفينة الدوارة في أحد المهرجانات الأمريكية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، على متنها 8 أشخاص.. تعطّل "السفينة الدوارة" في إحدى المهرجانات الأمريكية.
ووفقا للتقرير، وصل عمال الإنقاذ ليجدوا ثمانية ركاب معلقين رأسًا على عقب كراسيهم، وحالت أحزمة الأمان دون وقوعهم.
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عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، على متنها 8 أشخاص.. تعطّل "السفينة الدوارة" في إحدى المهرجانات الأمريكية.
ووفقا للتقرير، وصل عمال الإنقاذ ليجدوا ثمانية ركاب معلقين رأسًا على عقب كراسيهم، وحالت أحزمة الأمان دون وقوعهم.
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