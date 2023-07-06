تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 193 شاحنة و 491 سيارة ، وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 109 شاحنة و 465 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 46500 طن بضائع ، 84 شاحنة و 26 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين HELIAN STAR وعلي متنها 44000 طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة بينما غادرت السفينة الحرية ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 600 طن بضائع و 110 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة . كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 427 سيارة بوزن 850 طن ومغادرة السفينة KALINA .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2400 راكب بموانيها .

