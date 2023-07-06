العدالة السعودي يضم هادي رفعت لتدعيم حراسة المرمى فريق اليد

نجح مسؤولو الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي العدالة السعودي في الحصول على خدمات هادي رفعت لتدعيم مركز حراسة المرمى بداية من الموسم المقبل.



وانتقل "رفعت" إلى صفوف النادي السعودي بعقد يمتد لمدة موسم ليجاور مواطنه محمد كشك المدير الفني للفريق والذي صعد بالفريق للدوري الممتاز. ويعد هادي رفعت من الحراس المميزين في عالم كرة اليد المصرية حيث حصل رفقة الفراعنة على بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالقاهرة مطلع 2016.



ويصنف كحارس من الحراس المخضرمين حيث إنه يبلغ من العمر 37 عامًا ولعب لعدد من الأندية من قبل مثل "هليوبوليس – الأهلي – المعادي - طلائع الجيش - سبورتنج".



وقاد هادي رفعت الفريق السكندري الموسم الماضي لحصد برونزية بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والتي أقيمت على ملاعب النادي الأهلي بالجزيرة خلال الفترة من 9 وحتى 18 مايو الماضي، كما حصل مع الفريق السكندري على المركز الثالث بدوري المحترفين.



