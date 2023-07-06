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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقتل شخص على الأقل بسبب أكبر عاصفة صيفية في تاريخ هولندا.. فيديو

العاصفة
العاصفة

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد مقتل شخص على الأقل في أكبر عاصفة صيفية في تاريخ هولندا.

وأوضحت أنه ألغيت أكثر من 300 رحلة في هذا المطار، وهو من أكبر المطارات في أوروبا على ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية الرسمية.

تسببت العاصفة التي اجتاحت هولندا بمقتل شخص على الأقل في مدينة هارليم بعد سقوط شجرة على السيارة التي كان يقودها.

وتساقطت الأشجار وتعطلت حركة القطارات والحافلات وسجلا عشرات الإصابات بسبب سقوط الأشجار على السيارات.

وتشهد هولندا أقوى عاصفة صيفية تسجل حتى الآن في البلاد مع إلغاء رحلات جوية من مطار سخيبول الدولي بأمستردام أحد المطارات الرئيسية في أوروبا، في حين تعطلت حركة السير على بعض الطرقات.

وتهب رياح بسرعة تصل إلى 146 كيلومترا في الساعة بالبلاد، فيما تضرب العاصفة "بولي" ساحل هولندا المطل على بحر الشمال مع اقتلاع أشجار ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان تجنب الخروج.
 

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