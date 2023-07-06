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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تهديد مرتضى منصور بالانسحاب .. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يترقب عشاق كرة القدم المصرية قمة الأهلي والزمالك، المؤجلة من الأسبوع 31 بمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي والزمالك الخميس المقبل 13 يوليو، في تمام الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل حصريا على شبكة أون تايم “سبورتس”.

تهديد بالانسحاب

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك (المعزول)، هدد خلال الساعات الماضية بعدم مشاركة الفريق أمام الأهلي، حال إقامة اللقاء بطاقم تحكيم مصري.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية: "الزمالك لن يخوض مباراة القمة بتحكيم مصري، خاصة بعد ما شاهدته في لقاء الأهلي والإسماعيلي".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "الإسماعيلي في عرض أحد يمنحه حقه، والأهلي لا يحتاج لتحكيم بهذا الشكل".

وتفوق الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز، أحرزها محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف (هدفين).

وخاض الأهلي 28 مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، فاز في 22  لقاء وتعادل في 6 مواجهات، ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

في المقابل، لعب الزمالك 31 مباراة في الدوري هذا الموسم، فاز في 16 مباراة فقط، وتعادل في 8 مواجهات وتلقي 7 هزائم.

ويتربع الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

يذكر أن الأهلي وبيراميدز ضمنا المشاركة رسميا في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بينما سيلعب فيوتشر والزمالك في الكونفدرالية.

ويشارك بطل الدوري المصري والوصيف في دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الثالث والرابع في مسابقة الكونفدرالية.

 

الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة مرتضى منصور

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