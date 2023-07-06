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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسعى لتعزيز علاقتها مع الدوحة.. وقطر تشيد بالدور الصيني في المنطقة

صدى البلد

قال المبعوث الصيني الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، تشاي جون، اليوم، إن العلاقات الصينية القطرية أحرزت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وقطر.

وأكد تشاي جون، خلال زيارة أجراها للدوحة، أن الصين على استعداد للعمل مع قطر للارتقاء بالعلاقات الصينية القطرية إلى مستوى أعلى وفقًا للتوجهات التي يقودها رئيسا البلدين.

وأضاف، تولي الصين أهمية لدور قطر الفريد والمهم في الشؤون الدولية والإقليمية، وهي على استعداد لتعزيز التواصل مع قطر والعمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي. 

وقال تشاي، إن العلاقة بين قطر والصين عميقة، حيث حافظ الجانبان على مستوى رفيع من التنسيق والتعاون في العديد من المجالات.

ومن جانبه أكد الجانب القطري التزامه بسياسة صين واحدة، وأعرب عن استعداده لتعزيز العلاقات الودية الثنائية في مختلف المجالات. 

وأشاد الجانب القطري بالدور الإيجابي للصين في تعزيز دول المنطقة لتحسين العلاقات، وتطلع إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع الصين بشأن القضايا الإقليمية الساخنة، من أجل زيادة تهدئة الوضع الإقليمي.

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