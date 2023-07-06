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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الأنباء حول المفاوضات السرية بين مسئولين أمريكيين سابقين ولافروف مضللة

روسيا
روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن المعلومات حول المحادثات السرية المزعومة بين المسؤولين الأمريكيين السابقين ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في أبريل من هذا العام مضللة.

وكتبت زاخاروفا عبر “تليجرام”، "هذا تضليل أطلقته وسائل الإعلام الغربية".

تدعي شبكة “إن بي سي” الأمريكية، أن المحادثات كان من المفترض أن "تضع الأساس للمفاوضات حول إنهاء الصراع في أوكرانيا."

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في وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الزعيم الصيني شي جين بينج، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من عدم جواز استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا مزيفة.

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