قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن المعلومات حول المحادثات السرية المزعومة بين المسؤولين الأمريكيين السابقين ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في أبريل من هذا العام مضللة.

وكتبت زاخاروفا عبر “تليجرام”، "هذا تضليل أطلقته وسائل الإعلام الغربية".

تدعي شبكة “إن بي سي” الأمريكية، أن المحادثات كان من المفترض أن "تضع الأساس للمفاوضات حول إنهاء الصراع في أوكرانيا."

في وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الزعيم الصيني شي جين بينج، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من عدم جواز استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا مزيفة.