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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. تشيلسي يعلن رحيل سيزار أزبيلكويتا

أزبيلكويتا
أزبيلكويتا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، رحيل قائده الإسباني سيزار أزبيلكويتا.

ونشر نادي تشيلسي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله بأن أزبيلكويتا قرر إنهاء مسيرته مع تشيلسي، حيث سيخوض تحديا جديدا خارج إنجلترا.

وسيتم تقديم أزبيلكويتا لاعبًا جديدًا لـ أتلتيكو مدريد، غدًا الجمعة، في انتظار الإعلان الرسمي.

وانضم أزبيلكويتا إلى تشيلسي عام 2012 قادمًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ولعب أزبيلكويتا 508 مباريات بقميص تشيلسي، وقادهم للتتويج بـ 9 بطولات، ابرزهم الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2021، بطولة الدوري الأوروبي مرة، والدوري الإنجليزي مرتين.

تشيلسي سيزار أزبيلكويتا خارج إنجلترا أولمبيك مارسيليا

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