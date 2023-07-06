مجلس إدارة دكرنس يجتمع بالأجهزة الفنية للألعاب الفردية للتحضير للموسم الجديد

عقد اليوم مجلس إدارة نادي دكرنس اجتماعا برؤساء الأجهزة الفنية للألعاب الفردية والأكاديميات وذلك للوقوف علي متطلبات واحتياجات الأجهزة الفنية قبل بداية الموسم الجديد.

حضر الاجتماع يسري الجندي وعبدالله صالح أعضاء مجلس الإدارة والمشرفين علي الألعاب الفردية في بداية الاجتماع قدم عبدالله صالح الشكر لرؤساء الأجهزة الفنية للألعاب الفردية وذلك علي ما قدموه من مجهود كبير وعلي تحقيقهم نتائج طيبة خلال الموسم الرياضي المنتهي.



واستمع مجلس الإدارة لكافة وجهات النظر من جميع رؤساء الأجهزة الفنية من اجل الارتقاء بمستوي الألعاب الفردية بنادي دكرنس وتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات، وقد طالب مجلس الإدارة رؤساء الأجهزة الفنية بتقديم تقارير فنية وافية عن الموسم الرياضي المنتهي ورؤيتهم للموسم الجديد.

كما تم الاتفاق علي منح رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب صلاحية اختيار باقي أعضاء الجهاز وذلك بعد العرض علي مجلس الإدارة، كما تم الاتفاق علي منح المديرين الفنيين أيضا حرية اختيار اللاعبين المشاركين في كافة بطولات الألعاب بناء علي المستوي الفني لهم وبناء علي مواظبة اللاعبين وانتظامهم خلال التدريبات.

وأكد الكابتن عبدالله صالح علي تقديم مجلس الإدارة لكافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات وتلبية كل الاحتياجات التي تم الاتفاق عليها من اجل تقديم موسم قوي وتحقيق الريادة في الألعاب الفردية خلال الفترة القادمة، وقد تعاهد الجميع علي تقديم موسم قوي وتحقيق نتائج قوية تليق بمكانة نادي دكرنس.