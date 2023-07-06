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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: لقاء مرتقب بين بايدن وأردوغان في قمة حلف الناتو

بايدن وأردوغان
بايدن وأردوغان

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قد يجتمعان خلال قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل في ليتوانيا.

 

وحسب “رويترز”، قال مصدر مطلع، إنه من الممكن عقد اجتماع قصير بين بايدن وأردوغان في القمة ويجري العمل عليه الآن.

 

وقال مسؤول أمريكي، إن من الممكن عقد اجتماعا "جانبا" بين الزعيمين، لكن لم يتم الترتيب له بعد.

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ولا يزال أردوغان معارضا صريحا لمسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في حين أن بايدن مؤيد قوي، ومن المرجح أن يهيمن الموضوع على أي محادثة بين الطرفين.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن الوقت حان لـ السويد للانضمام إلى الحلف.

 

وأوضح أمين عام حلف الناتو، أن “أي تأخير إضافي في عضوية السويد سيكون مرحبا به من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين”.

بايدن أردوغان حلف الناتو السويد

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