ارتفاع كبير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة| فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة غدا والأسبوع المقبل ما بين 34 إلى 35 بالنسبة للقاهرة الكبرى، أما جنوب البلاد فتصل إلى 41 درجة مئوية خلال فترة النهار".



وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،: "هناك ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ونشعر أنها أعلى من المعدلات الطبيعية".

