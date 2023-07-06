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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع التركية: مليون سوري عادوا لبلادهم بينهم 470 ألفا بـ إدلب

تركيا وسوريا
تركيا وسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن أكثر من مليون سوري عادوا من تركيا إلى سوريا، من بينهم أكثر من 470 ألفا عادوا إلى منطقة إدلب وحدها.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، أوضحت وزارة الدفاع التركية، أن “أعمال مركز التنسيق المشترك بين تركيا وسوريا وروسيا لا تزال مستمرة”.

وفي وقت سابق، قال مجلس الأمن القومي التركي، إن الدعم الدولي مهم للغاية من أجل ضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال مجلس الأمن القومي التركي في بيان، إنه “سيتم اتخاذ خطوات من أجل ضمان الأمن والسلام والازدهار لبلدنا وذلك بنفس التصميم والإرادة التي كانت حتى الآن”.

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وأضاف البيان: "نؤكد على أن هذه الخطوات، تهدف إلى ضمان الأمن والسلام والرفاهية لبلدنا”.

وتابع: “الفترة المقبلة، هي بداية القرن التركي، ويجب أن تطبق بنفس التصميم والإرادة”.

الدفاع التركية تركيا سوريا

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