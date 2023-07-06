القضاء الفرنسي يمدد حبس الشرطي المتهم بقتل الشاب نائل

أفادت وكالة “فرانس برس”، بأن القضاء الفرنسي، أصدر قرارا بتمديد حبس الشرطي المتهم بقتل الشاب نائل.

وأمس، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إنه تم اعتقال 4000 شخص خلال أعمال الشغب الأخيرة التي عصفت بـ فرنسا.

وقال دارمانان، خلال جلسة استماع في البرلمان الفرنسي، "خلال أعمال الشغب، تم اعتقال 4000 شخص، وكان متوسط ​​أعمارهم 17 عامًا".

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، أن “10٪ من المعتقلين أجانب”، مشيرا إلي أن “أصغر معتقل يبلغ من العمر 11 عاما”.

واضاف دارمانين: "نلاحظ عودة الهدوء إلى عموم فرنسا"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لا تزال في حالة تعبئة.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن الوضع مع أعمال الشغب في البلاد عاد بالكامل تقريبًا إلى طبيعته.