عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضاء الفرنسي يمدد حبس الشرطي المتهم بقتل الشاب نائل

فرنسا
فرنسا

أفادت وكالة “فرانس برس”، بأن القضاء الفرنسي، أصدر قرارا بتمديد حبس الشرطي المتهم بقتل الشاب نائل.

وأمس، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إنه تم اعتقال 4000 شخص خلال أعمال الشغب الأخيرة التي عصفت بـ فرنسا.

وقال دارمانان، خلال جلسة استماع في البرلمان الفرنسي، "خلال أعمال الشغب، تم اعتقال 4000 شخص، وكان متوسط ​​أعمارهم 17 عامًا".

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، أن “10٪ من المعتقلين أجانب”، مشيرا إلي أن “أصغر معتقل يبلغ من العمر 11 عاما”.

الاعتداء على رجل شرطة شمال فرنسا وسرقة سلاحه

فرنسا تحقق بمزاعم مشاركة مشاة بحرية ملثمين في قمع الاحتجاجات

واضاف دارمانين: "نلاحظ عودة الهدوء إلى عموم فرنسا"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لا تزال في حالة تعبئة.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن الوضع مع أعمال الشغب في البلاد عاد بالكامل تقريبًا إلى طبيعته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

سيدة تحاول اقتحام غرفة عمليات في مستشفى خاص بأكتوبر.. الحقيقة الكاملة| صور

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

موضوعات متعلقة

إعلان عاجل من حلف الناتو بشأن تحركات بريجوجين وقوات فاجنر

يحدد مصير إستوكهولم.. اجتماع مهم بين السويد وتركيا قبل قمة الناتو بليتوانيا

45 جنديا من كل جانب.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى الحرب

القضاء على زيلينسكي.. ضابط أمريكي يفجر مفاجأة بشأن الحرب بسبب استفزاز كارثي

الدفاع التركية: مليون سوري عادوا لبلادهم بينهم 470 ألفا بـ إدلب

لأول مرة.. رئيس بيلاروس يكشف تفاصيل الاتفاق مع قائد فاجنر

تركيا تكشف عن شرط انضمام السويد لحلف الناتو

بيان عاجل من أردوغان بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

ترشيحاتنا

بعد انفجار غواصتها “تيتان”.. “أوشن جيت” تعلن تعليق جميع العمليات الاستكشافية والتجارية

حسين الشحات : اخترت الأهلي من زمان .. وسعيد بالتجديد

إعلان عاجل من رئيس بيلاروس بشأن حرق المصحف في السويد

مصطفى بكري: فلسطين ستبقى مرفوعة الرأس ولن تستسلم

الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص بالقانون

حكم رجل يتوضأ من ماء البحر ويتبول فيه .. هل يجوز شرعا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

أخّرت الطائرة .. مسافرة أمريكية : هذا الراكب ليس إنسانًا

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ