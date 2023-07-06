وقود مختلط.. روسيا تطور نظاما نوويا جديدا

تطور روسيا نظام طاقة جديد باستخدام وقود مختلط من اليورانيوم والبلوتونيوم لإنتاج طاقة نووية مغلقة في ابتكار جديد ينافس كافة الأنظمة الجديدة

ووفق ما نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، تعمل شركة روس اتوم الروسية على طريقة جديدة تتمثل الطريقة الرئيسية التي تستخدم حاليا في إنتاج وقود اليورانيوم والبلوتونيوم المختلط في الخلط الميكانيكي لثاني أكسيد اليورانيوم ومساحيق ثاني أكسيد البلوتونيوم، ثم يتم تصنيع أقراص من الوقود.

وقال سيرغي فينوكوروف نائب مدير معهد «فيرنادسكي» للكيمياء الجيولوجية التحليلية لدى أكاديمية العلوم الروسية «إن فصل البلوتونيوم النقي يتناقض مع مفهوم عدم انتشار المواد الانشطارية. ومع ممارسة تلك التكنولوجيا يصعب تحقيق توزيع متجانس للبلوتونيوم في كتلة من ثاني أكسيد اليورانيوم، ما قد يؤدي في آخر المطاف إلى احتراق الوقود غير المتجانس نتيجة إطلاق الحرارة المحلية وإطلاق الغاز وظهور المشاكل في إذابة الوقود النووي المستهلك».

ويمكن الحصول على خليط أكثر تجانسا من ثاني أكسيد اليورانيوم والبلوتونيوم على أساس العملية المستخدمة في الصناعة النووية لفصل ثاني أكسيد اليورانيوم عن راسبات ثلاثي كربونات الأمونيوم، لكن العلماء لاحظوا أنه تتشكل في هذه العملية نتيجة لغسل الرواسب كمية كبيرة من النفايات المشعة السائلة.

وتعتمد الطريقة الجديدة على الخصائص العازلة لليورانيوم القادر على امتصاص إشعاع الميكروويف بشكل مكثف وتسخينها إلى درجات حرارة عالية تصل الى 1700-1800 درجة مئوية، بما في ذلك التلبيد اللاحق والحصول على وقود نووي خزفي على شكل أقراص. علما ان الطريقة الجديدة لا تتطلب إدخال كواشف إضافية وتساعد على جعل عملية تصنيع الوقود آمنة.