عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وقود مختلط.. روسيا تطور نظاما نوويا جديدا

محطة وقود
محطة وقود

تطور روسيا نظام طاقة جديد باستخدام وقود مختلط من اليورانيوم والبلوتونيوم لإنتاج طاقة نووية مغلقة في ابتكار جديد ينافس كافة الأنظمة الجديدة 

txt

الإمارات.. بدء المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة

txt

كارثة نووية وشيكة.. ذعر في فرنسا بسبب خطة زيلينسكي

 ووفق ما نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، تعمل شركة روس اتوم الروسية على طريقة جديدة تتمثل الطريقة الرئيسية التي تستخدم حاليا في إنتاج وقود اليورانيوم والبلوتونيوم المختلط في الخلط الميكانيكي لثاني أكسيد اليورانيوم ومساحيق ثاني أكسيد البلوتونيوم، ثم يتم تصنيع أقراص من الوقود. 

 

وقال سيرغي فينوكوروف نائب مدير معهد «فيرنادسكي» للكيمياء الجيولوجية التحليلية لدى أكاديمية العلوم الروسية «إن فصل البلوتونيوم النقي يتناقض مع مفهوم عدم انتشار المواد الانشطارية. ومع ممارسة تلك التكنولوجيا يصعب تحقيق توزيع متجانس للبلوتونيوم في كتلة من ثاني أكسيد اليورانيوم، ما قد يؤدي في آخر المطاف إلى احتراق الوقود غير المتجانس نتيجة إطلاق الحرارة المحلية وإطلاق الغاز وظهور المشاكل في إذابة الوقود النووي المستهلك».

ويمكن الحصول على خليط أكثر تجانسا من ثاني أكسيد اليورانيوم والبلوتونيوم على أساس العملية المستخدمة في الصناعة النووية لفصل ثاني أكسيد اليورانيوم عن راسبات ثلاثي كربونات الأمونيوم، لكن العلماء لاحظوا أنه تتشكل في هذه العملية نتيجة لغسل الرواسب كمية كبيرة من النفايات المشعة السائلة.

 

وتعتمد الطريقة الجديدة على الخصائص العازلة لليورانيوم القادر على امتصاص إشعاع الميكروويف بشكل مكثف وتسخينها إلى درجات حرارة عالية تصل الى 1700-1800 درجة مئوية، بما في ذلك التلبيد اللاحق والحصول على وقود نووي خزفي على شكل أقراص. علما ان الطريقة الجديدة لا تتطلب إدخال كواشف إضافية وتساعد على جعل عملية تصنيع الوقود آمنة.

 

روسيا طاقة نووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

سيدة تحاول اقتحام غرفة عمليات في مستشفى خاص بأكتوبر.. الحقيقة الكاملة| صور

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

موضوعات متعلقة

أعنف موجة طقس حار على الإطلاق .. العالم يعاني لهذا السبب

كارثة كونية عمرها نصف مليار عام.. تليسكوب جيمس ويب يكشف سرًا جديدا

خفض نفايات الغذاء هدف جديد للأمم المتحدة.. كيف يتحقق؟

ظهور جين في الأفيال يحمي البشر من السرطان

لإنقاذ أرواح البشر.. الأمم المتحدة تدعو لإجراءات استباقية ضد موجة حر مميتة

بتاكل إيه؟.. بيع أغلى بقرة في العالم بملايين| شاهد

سيدة عراقية تلد 4 توائم بعد 15 عاما من العقم

شاف الموت بعينه..عملية زراعة وجه ويدين لشاب أمريكي تشعل مواقع التواصل

ترشيحاتنا

بعد انفجار غواصتها “تيتان”.. “أوشن جيت” تعلن تعليق جميع العمليات الاستكشافية والتجارية

حسين الشحات : اخترت الأهلي من زمان .. وسعيد بالتجديد

إعلان عاجل من رئيس بيلاروس بشأن حرق المصحف في السويد

مصطفى بكري: فلسطين ستبقى مرفوعة الرأس ولن تستسلم

الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص بالقانون

حكم رجل يتوضأ من ماء البحر ويتبول فيه .. هل يجوز شرعا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

أخّرت الطائرة .. مسافرة أمريكية : هذا الراكب ليس إنسانًا

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ