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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو: الأيام الماضية كشفت حجم خلافات أوكرانيا مع الغرب

روسيا و أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

قال الدكتور رامي القليوبي أستاذ بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، إن أي زيارة يقوم بها الرئيس الأوكراني إلى الغرب تثير استياء روسيا التي تنظر إلى الغرب على أنه عدو لها، وأن الحرب ليست مقتصرة على أوكرانيا بل الاتحاد الأوروبي بالكامل.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأيام القليلة الماضية كشفت حجم الخلافات الحقيقي بين الغرب والرئيس الأوكراني، ولهذا انتقد زيلينسكي الغرب بتأخره في تزويد أوكرانيا بما يكفي من السلاح لضمان تحقيق هجوم مضاد ناجح، وهناك احتمالية بامتناع زيلينسكي عن حضور جلسة الناتو المقبلة إذا لم يتم تقديم وعود واضحة بالعضوية.

وأضاف أن التصريحات التي تصدر من الجانب الروسي أو الأوكراني موجهة إلى الجمهور الداخلي في البلدين، حيث يوجد عدد من المواطنين الروس يشعرون بالاستياء من هذه الحرب، خاصة أن هناك حالة من التكافؤ بين القوات الروسية والأوكرانية على أرض المعركة.

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