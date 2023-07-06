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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاقة قوية لمعرض MEVS – middle east vape show بمركز المنارة في التجمع

صدى البلد

انطلقت اليوم فعاليات معرض MEVS – middle east vape اليوم ويستمر على مدار 3 أيام وينتهي يوم الجمعة من الشهر الجاري بحضور ممثلي عدد من الهيئات الحكومية والتي ضمت مصلحة الجمارك، والهيئة العامة والمقاييس والجودة  والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  والشركة المنفذة برئاسة أحمد فتح الله في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية المنارة.

وشهد المعرض الذي يضم 150 علامة تجارية عالية الجودة من دول أوروبا وشرق آسيا والخليج وأمريكا في بداية انطلاقه حضور كثيف من الجمهور.

وقال محمد عبد الحميد، رئيس وحدة تسجيل السائل والتدخين الإلكترونى بهيئة المواصفات والجودة، إن إجراءات تسجيل سائل التدخين الإلكترونى متوافقة مع الإجراءات والمعايير الدولية المتبعة.

وأضاف، خلال معرض MEVS – middle east vape show، أنه منذ إنشاء وحدة تسجيل سائل التدخين الإلكتروني والسجائر الإلكترونية فى 2021، تم تسجيل 13 شركة لعدد 47 منتج وإصدار 761 إخطارا لهذه المنتجات.

وأوضح أنه يجرى حاليا إصدار مواصفة قياسية خاصة بأجهزة التدخين الإلكترونية، والتى سيتم إصدار التراخيص الخاصة بها من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وقال إنه يتم أيضا إعداد مشروع مواصفة خاصة لمنافذ بيع وتخزين منتجات التدخين الإلكترونى، سواء سائل التدخين أو السجائر الإلكترونية، وستحصل المحلات التى تستهدف بيع تلك المنتجات على إخطارات من خلال الهيئة لإحكام الرقابة على القطاع داخل السوق المصرى.

وأضاف عبد الحميد: “ستحدد الهيئة الاشتراطات الخاصة بتلك المحلات، لضمان حماية المُنتِج والمستهلك، ومواجهة السوق غير الشرعي لتلك المنتجات”.

وأشار إلى أن تسجيل سائل التدخين الإلكترونى، يتطلب شقين، الأول المستندى والذى يحتاج 25 مستند، ويتم فحصها من قبل اللجنة والتأكد من مطابقة المنتجات ظاهريا، ثم يتم سحب عينات لبدء إجراءات الشق المعملى والتأكد من مطابقة العينات فى معامل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وكذلك مصلحة الطب الشرعى.

وتعتزم وحدة تسجيل السائل والتدخين الإلكترونى بهيئة المواصفات والجودة، إعداد مواصفة خاصة بأجهزة التدخين الإلكتروني ومنافذ بيعها.
وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن متوسط المبيعات العالمية لسوق السجائر الإلكترونية بلغ 15 مليار دولار فى عام 2010، وارتفع إلى 40 مليار دولار فى عام 2015.

وأضاف أن السوق الخاص بالسجائر الإلكترونية والمنتجات المختلفة المتعلقة به ينمو بشكل كبير، ويعد سوق واعد سواء على المستوى العالمى أو المحلى.

وأشار إمبابى إلى أن 15% من مستخدمى الـ”Vape” لم يكونوا مدخنين سابقين.

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