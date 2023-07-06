أستاذ اقتصاد : الاهتمام بالبنية التحتية زاد الاستثمار الأجنبي في مصر

أشاد الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، بإعلان منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعفين إلى 11 مليار دولار.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه رغم انخفاض معدلات الاستثمار العالمية بنحو 12%، فإن الدولة سجلت زيادة تصل إلى الضعف فيما يتعلق بتدفق الاستثمار.

وأضاف أن على الرغم من الزيادة في معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل أزمات متوالية يعاني منها العالم أجمع، من حرب روسية أوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد والتضخم العالمي، فالدولة المصرية استطاعت تحقيق معدلات مرتفعة في التدفق الاستثماري الأجنبي لعدة أسباب، أبرزها أن المناخ العام للدولة المصرية جاذب للاستثمارات، لأنه يأتي تحت مظلته العديد من الأمور.

ولفت إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية ساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر لأكثر من الضعف، إضافة إلى الاهتمام بالبنية التشريعية، والأمن والأمان وغيرها من العوامل التي أصبحت جميعها محققة داخل الدولة المصرية.